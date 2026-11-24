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Randy Ebright de Molotov hizo algunas revelaciones para los guatemaltecos previo a su show en el país.

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"El Gringo Loco", baterista, percusionista y vocalista de la banda mexicana habló con Soy502 de sus recuerdos con los fans nacionales previo a su llegada.

(Foto: Molotov oficial)

"Estamos muy agradecidos pues desde el principio de nuestra carrera de hecho, uno de los primeros lugares que nos recibió fue Guatemala, tenemos una gran historia con ustedes y esperamos que nos reciban como siempre, con ese cariño que siempre nos llevamos, prometemos un gran show".

Randy contó que Álvaro Contreras los acompañará en la guitarra y les emociona este match con el que complementan su ya conocida energía, su entrega y sus letras irreverentes.

Lo Nuevo de Molotov

Randy atendió a la entrevista desde el estudio de grabación, revelando de manera exclusiva que se encuentran trabajando en nueva música.

"Estamos preparando producción nueva, canciones que saldrán pronto".

Afirma que desde octubre de 2026 están componiendo música nueva junto a Tito Fuentes, pese a que Tito no los acompaña en las giras por temas de salud.

Para el baterista, la fórmula para permanecer unidos durante 31 años de trabajo es "andar armados por cualquier enfrentamiento", dijo entre risas.

"Son 31 años de ser poco conformistas, tratamos de mantener la esencia, no somos una banda de plataformas de streaming, queremos estar cerca, en vivo, eso somos nosotros".

Resurgiendo entre las nuevas generaciones

Ebright cuenta su sorpresa acerca de cuántos jóvenes e incluso adolescentes acuden a los shows con sus padres o sin ellos.

"Nos llena de emoción ver a las nuevas generaciones, nos llena de nostalgia, yo tenía 17 años cuando inició todo de hecho, es genial que compartan con nosotros".

"Durante nuestra carrera también hemos vivido la censura, tratan de cancelarnos, pero ya se han alivianado, entendieron que no es personal, somos una banda que expresa lo que está pasando".

Randy aprovechó para dar un mensaje a los guatemaltecos:

"Un saludo a toda la banda, prometemos tocar puro Molotov".

Randy conversó antes de reencontrarse con Guatemala. (Foto: Selene Mejía)

¿Cuándo se presenta Molotov en Guatemala?

La cita es el 27 de noviembre en el "Parque de la Industria", ubicado en la 8ª Calle 2-33, Zona 9, Ciudad de Guatemala.

"Gimme Tha Power", "Frijolero", "Here We Kum" y muchos más son los himnos que gritaste y disfrutarás en una noche llena de nostalgia.

Boletos:

General de pie: Q470.

Preferencia de pie: Q710.

Ultrafan de pie: Q950.

Compra tus boletos en ticketasa, ingresa aquí.

Los boletos están a la venta en Ticketasa. (Foto: ASA Promotions)

¡MOLOTOV VIP TOUR!

Gana un VIP TOUR para ti y tu acompañante: conoce su camerino dos horas antes del show, recorre el backstage y escucha las primeras canciones desde el lateral del escenario, con bebidas de cortesía durante el tour.

Para participar:

1. Sigue a Asa Promotions y Ticketasa.

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3. Comenta tu canción favorita y etiqueta a tu acompañante.

Tú y tu acompañante deben tener sus entradas compradas en cualquier localidad para participar.