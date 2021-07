Rauw Alejandro habló sobre supuesto romance con Ester Expósito

Rauw Alejandro también habló de sus colaboraciones con dos artistas de talla mundial como lo son Selena Gomez y Jennifer Lopez.

Por motivo de la celebración de los premios MTV Miaw 2021, Rauw Alejandro habló no sólo de su trabajo en la música, sino también de aspectos alrededor de su vida personal.

“Hemos trabajado muy fuerte para llegar aquí y no hay que dejarnos caer, tenemos que estar conscientes de lo que somos y también debemos estar rodeados de personas con buena vibra, eso nos ayuda mucho. Soy muy cercano a mi madre y ella me apoya mucho, también estoy rodeado de mis amistades que siempre me cuidan. Uno tiene sus días buenos y sus días malos, pero creo que he tenido éxito porque me he aferrado a las cosas buenas”.

Sobre Jlo y Selena Gomez dijo: “La relación es estrictamente de trabajo, no puedo decir que tenemos una súper amistad pero sí les tengo mucho respeto. Es un orgullo trabajar con ellas. Selena Gomez ha hecho cosas inmensas y tiene una gran influencia en las generaciones de hoy en día. JLo es una leyenda, me acuerdo de cuando era pequeño y la vi interpretar a Selena, me enamoré, desde ahí se convirtió en mi crush”.

Artistas mexicanos de las cuales es fan

“Soy muy fan de Selena y me encantaría que estuviera hoy en día con nosotros. También cantaba las canciones de Luis Miguel cuando era pequeño, se las dedicaba a las nenas, ¿sabes?, Soy muy fan de Reik y tenemos un súper tema que está próximo a salir. También le dediqué todas sus canciones a las chicas”.

“Hay muchos artistas que me faltan y tendría que meterme a mi playlist para decírtelo, pero por supuesto México es un país con mucha cultura, con mucha música y mucho que ofrecer. Creo que es una de las grandes potencias culturales del mundo y de latinoamérica, es un placer estar acá y me gustaría mucho en un futuro colaborar con más mexicanos porque para mí es un honor”.

Rauw Alejandro tiene un cariño muy especial por México, ya que aquí se llevó a cabo el primer festival en el que participó para dar el salto a la fama. Los fans también ha sido parte importante de su carrera.

Rauw Alejandro y Ester Expósito

Raúl habló sobre los rumores de su presunta relación con Ester Expósito, a quien afirmó tenerle un gran cariño y un enorme respeto.

Su amistad empezó cuando ella subió un video bailando la canción “El Efecto” y desde ahí se mantienen en comunicación.

También afirmó que en este momento sólo tiene cabeza para pensar en su trabajo, pues sus compromisos laborales lo tendrán ocupado a tiempo completo, pero no descarta que en algún futuro se pueda dar algo con cualquier persona, ya que afirmó: “como dice mi madre: ‘la que va a ser ya nació’”, por lo que él espera paciente.