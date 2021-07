"Rayito" explota contra la prensa por quererlo obligar a hablar sobre el caso de YosStop

En su intento por huir de la prensa se le venció el tiempo del parquímetro y fue multado por agentes de tránsito.

Ryan Hoffman mejor conocido como "Rayito" tuvo un encuentro incómodo con la prensa mexicana.

El youtuber y hermano de la detenida YosStop se encontraba en un restaurante y tras su salida reporteros lo intentaron entrevistar, a lo que él se negó rotundamente, hecho que lo llevó a regresar a refugiarse al lugar.

Tras lo ocurrido, Rayito no pudo salir a tiempo para pagar el parquímetro en donde había dejado su vehículo y fue multado por un agente de tránsito de esa ciudad.

El youtuber usó su cuenta de Instagram para acusar a reporteros de ventaneando que lo acosaban y que por culpa de ellos fue sancionado por una infracción de tránsito.

“Amigos, les quiero contar una situación que acabo de vivir. Fui a comer unos tacos en una junta y saliendo de ahí tenía que pagar el parquímetro, yo tenía el tiempo perfectamente medido para salir y en cuanto salí a pagar para poderme ir, llegaron los medios de comunicación, llegó un medio, y comenzaron a hacerme preguntas y a perseguirme de una forma super poco profesional”, manifestó.

“Yo me metí de nuevo al lugar esperando que estas personas se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa pero estas personas no me dejaban salir”, agregó.

"Me querían obligar a hablar"

Según Hoffman lo querían "obligar" a responder sobre el asunto legal de su hermana. En las historias de Instagram también dijo que permaneció encerrado durante cuatro horas.

Rayito también evidenció el momento en el que era abordado por la prensa, el suceso hizo que los internautas se manifestaran.

Habían quienes defendían a Ryan, mientras que otros lo criticaban por su actitud de no querer atender a los medios de comunicación siendo una "figura pública".

Mira aquí el video: