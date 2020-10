Es oficial, el jugador argentino del Manchester City, Sergio "El Kun" Agüero, no recibirá ninguna sanción por el polémico gesto que tuvo con una jueza asistente en el encuentro frente al Arsenal, el sábado.

La acción ocurrió en el minuto 41, cuando Agüero discutió por una acción con Sian Massey-Ellis, la asistente encargada de controlar el ataque del City. El delantero la tomó del hombro, como un sutil abrazo. Inmediatamente ella lo separó, expresando su molestia.

Sin embargo, el Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), organismo responsable de los partidos oficiales del fútbol inglés, determinó que "no hubo una acción agresiva o amenazante" por parte de Agüero hacia la juez.

MIRA LAS IMÁGENES:

Sergio Aguero goes unpunished after grabbing assistant ref Sian Massey-Ellis on the shoulder during Man City vs Arsenal: SERGIO AGUERO went unpunished after grabbing assistant referee Sian Massey-Ellis on the shoulder. The Manchester City… https://t.co/dhC6IYtBRG #PremierLeague pic.twitter.com/hDck8NkF5L — @easysoccernews (@EasySoccerNews) October 17, 2020

También el entrenador Pep Guardiola defendió al jugador. "Conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema en esta situación, busquen en otro lado". sentenció.

La decisión del PGMOL y la reacción de Guardiola llegan, pese a diversos reclamos compartidos en redes sociales, en los que muchos pedían algún tipo de sanción contra el jugador.

Además, desde 2016 existe una normativa en el fútbol de Inglaterra que establece que el contacto físico con los árbitros será castigado con tarjeta amarilla o roja.

