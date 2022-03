¿Qué es Just Stop Oil y por qué aficionados se atan a la portería?

Aficionados de la Premiere League manifestaron atándose a las porterías con el mensaje "Just Stop Oil".

En dos partidos de la liga inglesa, aficionados han saltado al terreno de juego para amarrarse a las porterías con el mensaje en las playeras del sitio web "Just Stop Oil".

La primer aparición de estos aficionados se dio en el encuentro del Liverpool y Arsenal el pasado 16 de marzo del 2022.

El segundo se dio en el partido del Everton y Newcastle en el estadio Goodison Park. En la segunda protesta, el aficionado se amarró al poste por el cuello. Las cámaras estuvieron sobre él mientras usaba una playera naranja con el texto "Just Stop Oil" y la dirección del sitio web.

Hoy, en el partido entre el Everton - Newcastle, un activista ambiental ató su cuello con un precinto a un palo de arco en protesta por las políticas extractivistas del gobierno británico y vistiendo un remera con el nombre de la campaña "Just Stop Oil". pic.twitter.com/Rq8VbvZCIZ — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 17, 2022

¿Cuál es el motivo de atarse a las porterías con el mensaje "Just Stop Oil"?

En un video publicado en Youtube por la cuenta oficial de esta organización, explican el por qué ha empezado esta protesta que tiene como objetivo llegar a toda la sociedad.

En el mismo explican que uno de los jóvenes se ató al poste durante el encuentro del Arsenal para llamar la atención sobre la exigencia del grupo Just Oil que pide que el Gobierno ponga fin a todos los nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles.

"La COP26 ha fracasado, no hay compromisos significativos para detener la producción de combustibles fósiles, nuestro futuro ahora es una apuesta temeraria. Sabemos que el carbono está matando hoy, y las emisiones globales siguen aumentando", se lee en la información del sitio.

El estudiante que ató sus manos al poste

Kai es un estudiante de leyes de la Universidad de Manchester de apenas 20 años. La finalidad de sus actos es buscar acabar con la propagación de gases en el medio ambiente y evitar una catástrofe en un futuro cercano.

"No quiero estar aquí haciendo esto, pero la gente tiene que saberlo. Estamos arriesgando todo. Están quemando gas y petróleo, es algo con lo que el gobierno está de acuerdo, pero no quiero ver peleas en los supermercados cuando se acabe la comida. No quiero ver a 3.5 billones de personas ser expulsadas de sus casas, a causa del calentamiento global. Estas son verdaderas predicciones para mi generación", dijo Kai.

"Quiero creer que el gobierno está haciendo lo mejor para nosotros, pero no están actuando para que esto ocurra" reiteraba el estudiante que se ató a la portería.

"Ahora mismo, están expandiendo gas y petróleo. No podemos seguir así. Solo quiero seguir con mi vida, pero sabiendo que esto ocurre, me cuesta trabajo hacerlo. No quiero que el gas y petróleo sigan financiando la guerra alrededor del mundo".