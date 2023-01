La razón por la que la representante de Curacao dejó Miss Universe (video)

Miss Universe Curacao envió un mensaje a través de un video para anunciar el motivo de su salida del certamen.

La candidata de Curacao, Gabriela Dos Santos apenas arribó a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde se realiza en certamen de belleza de Miss Universe y ha tenido que retirarse de concurso.

La razón ha sido anunciada por la concursante en un video donde confirma que ha dado positivo al Covid-19. Dos Santos explica que no tenía idea que estaba contagiada del virus, pero dado que la prueba resultó positiva ha decidido permanecer en la habitación y cuidarse. Ella espera estar mejor en cinco días.

Así mismo, en su red social, la representante de Curacao compartió un mensaje:

"La vida no siempre es perfecta, a pesar de que di positivo por Covid durante la competencia Miss Universe, no me ha impedido mantener una actitud positiva y sonriente. Estos momentos de dificultad deberían motivarnos a ser aún más fuertes. Es desafiante, pero elegí mirar el lado positivo y aceptar que la vida está llena de giros inesperados".

"No importa lo que se nos presente, ¡nunca debemos renunciar a nosotros mismos ni a nuestros sueños! Me siento empoderada sabiendo que soy más fuerte que cualquier desafío y lista para conquistar cualquier cosa!"

La situación de las concursantes que estuvieron cerca de Dos Santos

Según una publicación en la red social de Missuupdates, el cual también informa del caso de Dos Santos, detalla que ella está en cuarentena y por ahora se quedará en la habitación del hotel anfitrión.

Mientras que las otras candidatas que llegaron junto con Dos Santos; "Brasil, Honduras y República Dominicana, aunque dieron negativo, serán monitoreadas de cerca por ahora y tendrán que actuar con responsabilidad", dice el mensaje publicado en Instagram.