El integrante de RBD que se opone a la vacuna y pone en riesgo la gira

La gira de reencuentro de Rebelde (RBD) podría estar a punto de cancelarse, esto debido a que uno de los integrantes de la banda se niega a vacunarse contra el Covid-19.

Anahí, la líder de la agrupación había puesto como condición que todos su compañeros estuviesen vacunados para que la cita musical pudiese llevarse a cabo, no obstante, uno de ellos se resiste.

De acuerdo con el programa "Con permiso", se trata de Christopher Uckermann, quien también ha declarado en pasadas entrevistas que tanto él como su familia no cree en las vacunas contra la enfermedad.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás. No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el Covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, ha dicho el cantante.

De no vacunarse, los seguidores de RBD podrían quedarse plantados y no ver nunca más a la popular agrupación.

Cabe resaltar que, Anahí y su esposo se contagiaron de Covid-19 luego de que ella sostuvo una reunión de trabajo con RBD, es por ello, que prefiere que todos estén inoculados contra la enfermedad y así no poner en riesgo la salud de nadie.

Por ahora, solamente se está a la espera de que se de a conocer sí la gira se realizará y de ser así, que se oficialice la fecha.