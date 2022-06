¿Saldría con Shakira? Chris Evans revela si se daría una oportunidad con la cantante

La estrella de Capitán América rompe el silencio y habla sobre Shakira y su supuesto interés en la colombiana.

TE INTERESA: Este fue el gesto de Chris Evans hacia Shakira tras polémica

Tras conocerse que Shakira y Gerard Piqué están en proceso de separación, seguidores de la colombiana han mostrado su apoyo en redes sociales. Y vaya que estos no han dejado pasar el nuevo "follow" que se unió a la lista.

Y es que en medio de la polémica por supuesta infidelidad de Piqué, Chris Evans comenzó a seguir a la colombiana, lo que generó una serie de rumores y memes de los internautas afirmando que el "Capitán América" estaría interesado en ser la nueva conquista.

Sin embargo, ha sido él mismo quien durante una entrevista para Despierta América reaccionó a las creativas imágenes y confesó si saldría con la cantante barranquillera. "No estaba enterado, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular", dijo entre risas.

Chris Evans comenzó a seguir a Shakira, justo en medio de su separación con Piqué. (Foto: Captura de pantalla)

El conductor Luis Sandoval le preguntó a Evans si saldría con Shakira a lo que él respondió de una forma peculiar:

"¿Si saldría con Shakira? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira?", el conductor bromeó diciéndole que podría ayudarle a "conectarlo" con la cantante si está interesado. "Hombre, creo que eso sería demasiado para decir frente a las cámaras", agregó el actor.

Mira aquí la entrevista:

View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Es su gran admirador

El miércoles pasado se celebró un evento en el Capitan Theatre de Hollywood, en donde Chris Evans se hizo presente. Durante la alfombra roja, una periodista se acercó a preguntarle sobre la colombiana a lo que él respondió: "Nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Seguidamente, la comunicadora le preguntó si saldría en un video musical junto a ella moviendo las caderas, a lo que el actor reaccionó avergonzado. "Oh Dios, me daría mucha vergüenza estar a su lado, ella es demasiado buena en eso", dijo el popular actor de 40 años.