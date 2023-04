Así reaccionaron algunos famosos al quedarse sin el "cheque azul" de Twitter

Figuras del espectáculo reaccionaron luego de quedarse sin el "cheque azul" de verificación en Twitter.

EN CONTEXTO: Inicia la eliminación del cheque azul en Twitter para cuentas que no pagaron

A partir del 20 de abril, Elon Musk inició con la eliminación del famoso "cheque azul" en aquellas cuentas que no se han suscrito a Twitter Blue.

Tal y como lo anunció el magnate, desde hace algunas horas los cheques que hacen constar que un perfil es verdadero y oficial comenzaron a desaparecer en los perfiles de diversos internautas.

Entre ellos, muchos famosos que no dudaron en pronunciarse ante ello con memes y curiosos textos. Algunas de las reacciones se viralizaron tras recibir miles de respuestas de internautas.

Mira aquí:

HAHAHAHA pic.twitter.com/3pLP7wxyL1 — Danna Paola (@dannapaola) April 20, 2023

Adiós verificación de twitter ¡AHORA SE TIENE QUE PAGAR! — Dennis Arana (@_DennisArana) April 20, 2023

No sé si creer en lo que publico por aquí porque ya no tengo palomita. ☑️ — Eduardo España (@laloespana) April 20, 2023

Ya ahora es de oso tener la palomita azul. Se dice y no pasa nada. — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 20, 2023

pic.twitter.com/83LlD3p8gE — Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023

¿La excepción?

El famoso escritor estadounidense, Stephen King, llamó la atención con su reacción tras la eliminación de "cheques azules".

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho", escribió.

Ante ello, Musk le respondió con un breve "de nada namaste".