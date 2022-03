La reacción de los fanáticos al contagio de Ricardo Arjona por Covid

Luego de que Ricardo Arjona anunciara que se contagió de Covid-19 los fanáticos de todo el mundo reaccionaron preocupados por su salud.

Luego de su presentación en Valencia, España, el cantautor informó que dio positivo a Covid-19 en medio de las actividades de su gira "Blanco y Negro".

"Lamentando inmensamente lo que está pasando, Ricardo Arjona salió positivo de COVID. No podremos hacer los conciertos de Murcia y Alicante por restricciones de protocolo. Esperamos estar listos lo antes posible para continuar con la gira Europea. Agradecemos su comprensión", se lee en un video donde explica lo ocurrido.

"En el concierto de Londres comencé a sentir una afección en las cuerdas vocales, pudimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes, salieron negativas, en el concierto de ayer de Valencia pasó lo mismo, estuvo más feroz el asunto de las cuerdas, las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy salí positivo de Covid, tengo que estar en aislamiento, esperemos que no sea por mucho tiempo, yo me siento bien, me afectó mucho más esta parte", explicó.

Los seguidores desearon todo lo mejor al famoso y plasmaron su sentir ante la noticia, también se mostraron preocupados.

Estas fueron algunas impresiones:

"Cuando me llamaron a decírmelo pensé que era una mala broma, pero si he esperado 30 años por verte, que importa unos días más, ponte bien que en Murcia te esperamos lo que haga falta".

"Te vas a recuperar Richard hermoso"

"Alguien más en Murcia a las puertas esperando el concierto, Jooo, me parece una pesadilla, obvio me alegra que dentro de lo malo esté bien … pero ¡pff! ¡Qué batacazo!".

"Si necesitas enfermera me avisas mi amor".

"Que el amor del bueno de tus cómplices llegue hasta donde te encuentres, te abrace y haga lo suyo pa' que aunque estés aislado, sientas nuestra compañía... Te queremos y deseamos una muy pronta recuperación".

