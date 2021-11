Las reacciones en redes por el hombre que viajó en el tren de aterrizaje de un avión

Así reaccionaron en redes sociales por el hombre que viajó de Guatemala a Miami oculto en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines, el sábado 17 de noviembre.

El pasado sábado 17 de noviembre fue descubierto un hombre que viajó como polizón en el tren de aterrizaje de un avión que despegó de Guatemala y aterrizó en Miami. Era el vuelo 1182 de American Airlines, que arribó en esa ciudad estadounidense antes del mediodía.

Un video de la cuenta de Only in Dade mostró el momento en que el polizón de 26 años fue auxiliado por trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami. Debido a que el caso se encuentra bajo investigación, las autoridades de Estados Unidos y de Guatemala no han brindado mayores detalles, pues hasta el momento se desconoce la identidad y nacionalidad del hombre.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 27, 2021

Sin embargo, el suceso ha provocado reacciones encontradas de quienes consideran al hombre un héroe y piden que le den asilo, mientras otros consideran que esto puede repercutir en una reducción de la calidad de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Hever de León analizó el hecho desde el punto de vista de la corrupción, al decir: "En Guatemala la corrupción tiene la situación socioeconómica tan desesperante que para muchos guatemaltecos el arriesgar la vida es mejor opción que seguir en este país donde la miseria y falta de oportunidades de trabajo mata la gente paulatinamente".

La internauta Ana Franco considera que será difícil que le otorguen el asilo: "Lastimosamente a él se le hizo fácil metiéndose en ese compartimiento y arriesgó su vida, pero al final lo calificaran de polizón aquí en EE. UU. Pero lo único que le espera es su regreso a Guatemala. No lo dejarán porque entonces sería como una nueva opción para entrar ilegalmente".

Por otro lado, el usuario Gerson Anzueto lo ve desde la seguridad del Aeropuerto La Aurora: "Esta aventura es complicada. Porque las consecuencias son garrafales en concepto de seguridad aérea porque se dice que el Aeropuerto La Aurora tuvo fallas de seguridad. Ese es el tema".

La mismo opinión la sostiene Enrique Mayén, quien vislumbra una posible sanción para dicha terminal aérea: "Dejó mal parados a las autoridades incapaces de Guatemala, que no saben de seguridad dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Seguro bajan de categoría y serán sancionados por parte de la OACI y FAA".

El futuro del polizón es incierto, ya que se encuentra detenido, pero hay una remota posibilidad de que logre asilo.

Según refiere Telemundo 47, en 2019 fue detenido un polizón de 20 años procedente de Cuba, llamado Yunier García, quien se escondió entre las maletas y tras una lucha legal obtuvo residencia permanente. Tampoco se sabe cuál será la postura de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ya que no se ha pronunciado.

El polizón viajó 1,637 kilómetros durante un poco más de dos horas escondido en el tren de aterrizaje de la aeronave. (Foto: Twitter)