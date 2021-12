Real Madrid no permitió goles del Atlético de Madrid en el derbi madrileño

El club blanco le ganó por dos goles al Atlético de Madrid en el derbi español.

El Real Madrid recibió este domingo en el Santiago Bernabeú al Atlético de Madrid a quien le ganó por dos goles anotados por Benzema y Asensio

El primer gol llegó por intermedio de Karim Benzema con un remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior al minuto 16

Benzema Goal vs Atletico Madrid... That's a volley!?

The first of many for Real Madrid.pic.twitter.com/0oanuj4ble — VINI JR (@vinaldojr7) December 12, 2021

Marco Asensio marcó el segundo gol al minuto 57. Definición de primera intención, con doblete de asistencias de Vinícius Júnior.

Tras su gol, Asensio dejó el partido y en su lugar entro Federido Valverde. Pocos minutos cuando Vinicius Júnior dejó el campo de juego e ingresó Rodrygo.

Con este resultado el Real Madrid se mantiene como líder de La Liga, el próximo domingo se enfrenta a Cadiz.