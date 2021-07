David Alaba se apodera del dorsal 4 de Sergio Ramos en el Real Madrid

El Real Madrid presentó oficialmente a David Alaba como nuevo jugador en una ceremonia especial.

El austriaco David Alaba, quien tuvo una notable actuación con su selección en la Eurocopa, se mostró emocionado por su arribo a la capital española y fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. Alaba dijo sentirse emocionado por la manera en que fue recibido.

"Muchas gracias a todos por la cálida bienvenida. Hoy es un gran día en mi carrera, estoy muy emocionado, estoy orgulloso de llevar esta camiseta, la del Real Madrid y espero que podamos tener mucho éxito. ¡Hala Madrid!", se expresó el defensor en un corto mensaje ante las cámaras.

El 4 de Sergio Ramos

Sin embargo, lo que ha llamado la atención durante la presentación fue el número que lucirá en su dorsal Alaba.

Será el 4 que dejó libre Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, tras su partida hacia el Paris Saint-Germain, y que ha sido motivo de muchas preguntas para el austriaco.

"Hablé con el club sobre esto, me ofrecieron este número y creo que no había otro disponible, y sé lo que significa para el club. Es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo", resaltó.

SEÑAL TV ¿Por qué ha escogido el '4' que dejó libre Sergio Ramos? Así responde David Alaba https://t.co/eb7GWivKrq pic.twitter.com/Ya9zmNT0nc — MARCA (@marca) July 21, 2021

Sin embargo, Alaba dejó en claro que no llega a a ser el sustituto de nadie.

"No he venido a compararme con otros jugadores, soy David Alaba, voy a intentar nivel de juego aportar mis fortalezas", manifestó.

Alaba firmó un contrato por los próximos cinco años con la entidad merengue.