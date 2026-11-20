El Real Madrid reanuda este sábado (2:00 p.m.) contra el Celta su persecución al Barcelona, líder de la Liga, con el reto para Vinicius de recuperar su puesto tras resurgir con Brasil y entonar el "mea culpa" por no haberse preparado lo suficiente en pretemporada.
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El conjunto merengue puede empatar provisionalmente con los azulgranas en la punta de la clasificación si consigue ganar a los gallegos en el Bernabéu.
Vinicius, de 26 años, podrá volver a jugar en ese encuentro, tras cumplir su sanción de cuatro partidos en el campeonato doméstico por tirar del pelo a un rival, aunque el Real Madrid no pareció notar su ausencia.
El conjunto merengue cuenta por victorias sus últimos cuatro encuentros ligueros, además de otros cuatro en Champions, sin el brasileño, incluido el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou.
Vinicius conservó la titularidad en ese periodo en los dos triunfos en Liga de Campeones contra Leipzig y AEK de Atenas, aunque en ambos estuvo lejos de brillar.
¿Volverá?
El entrenador portugués José Mourinho busca desde el inicio de la temporada por recuperar al mejor Vinicius que desbordaba y marcaba diferencias en los encuentros.
El hombre que ayudó en gran medida al Real Madrid a ganar la Champions en 2022 y 2024 apenas lleva esta temporada un gol en doce partidos oficiales, que marcó en agosto contra la Real Sociedad en LaLiga.
El técnico portugués tendrá ahora que decidir si Vinicius empieza su camino de redención en LaLiga frente al Celta.
*Con información de AFP