El Real Madrid retomó sus entrenamientos este martes, luego de haber disfrutado de dos días de descanso durante el fin de semana. Sin embargo, José Mourinho contó con una plantilla reducida, ya que únicamente seis futbolistas del primer equipo estuvieron disponibles, coincidiendo con la última fecha FIFA de la temporada.
OTRAS NOTICIAS: Aficionado enfrenta prisión tras ataque a Kylian Mbappé
Los jugadores que participaron en la sesión fueron Andrey Lunin, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Éder Militão y Ferland Mendy, quienes trabajaron junto a varios futbolistas de las categorías inferiores. De acuerdo con la información compartida por el club, el entrenamiento incluyó actividades de preparación física, dinámicas de presión y recuperación del balón, además de encuentros en espacios reducidos. Por su parte, Aurélien Tchouaméni continuó realizando trabajo dentro de las instalaciones.
En cuanto a los jugadores lesionados, Rodrygo y Raúl Asencio mantienen sus respectivos procesos de rehabilitación. El brasileño se recupera de la operación a la que fue sometido en marzo, tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. Mientras tanto, Asencio continúa su recuperación después de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura por estrés en la tibia derecha. Ambos futbolistas realizan trabajos individuales.
Tras concluir el parón internacional, el conjunto blanco afrontará una importante seguidilla de tres encuentros en el estadio Santiago Bernabéu. Su calendario comenzará frente al Celta el sábado 21 de noviembre, continuará ante el PSV el martes 24 y finalizará contra el Alavés el sábado 28. El equipo dirigido por Mourinho tendrá como objetivo mantener su buen momento futbolístico y extender la racha de ocho triunfos consecutivos.
*Con información de agencias