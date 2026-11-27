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El Real Madrid afronta un nuevo compromiso en el Santiago Bernabéu, donde recibirá este sábado (2:00 p.m.) al Alavés en busca de prolongar su excelente momento futbolístico y alcanzar su décima primera victoria consecutiva.

El historial reciente favorece ampliamente al equipo madridista, que ha conseguido imponerse en los últimos nueve duelos disputados frente al Alavés. Para encontrar el triunfo más reciente del conjunto vitoriano ante los blancos hay que remontarse a noviembre de 2020, cuando consiguió una victoria por 1-2 gracias a las anotaciones de Lucas Pérez y Joselu.

Los dirigidos por Jose Mourinho llegan a este compromiso después de firmar una contundente actuación en la quinta jornada de la Champions League. El pasado martes, el Real Madrid goleó 5-1 al PSV Eindhoven, resultado que le permitió colocarse como líder en solitario del torneo continental y extender a diez su seguidilla de victorias. Una marca que el club no conseguía desde hace cinco años.

De cara al enfrentamiento ante el Alavés, Mourinho transmitió tranquilidad respecto al estado físico de los futbolistas que tuvieron participación en el último encuentro. El entrenador aseguró que no van "a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido". Sin embargo, el equipo contará con algunas ausencias importantes: Endrick, Asencio y Rodrygo continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Trent tampoco estará disponible después de perderse el entrenamiento del viernes por enfermedad.

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En el apartado táctico, el técnico portugués realizó seis modificaciones en su alineación titular entre los compromisos ante el Celta, el sábado anterior, y el PSV Eindhoven. No obstante, todo apunta a que algunas de esas variantes no tendrán continuidad para este nuevo partido.

Uno de los cambios más relevantes podría producirse en el sector ofensivo. Frente al PSV, Mourinho apostó por Guler en la posición de mediapunta, permitiendo que Diomande y Vinicius ocuparan las bandas, con Mbappé como referencia en ataque. Sin embargo, el entrenador reconoció que Bellingham apunta a recuperar su lugar en el once inicial.

*Con información de agencias