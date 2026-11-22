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El Ministerio Público (MP) realiza el levantamiento de los cuerpos tras masacre en una discoteca en zona 9.

Las víctimas mortales del violento ataque armado son retiradas de la escena del crimen luego de las diligencias por el MP.

Después de haber recopilado los indicios y evidencias, el MP ha iniciado a levantar los cadáveres de las cuatro personas que murieron en el lugar.

El crimen ocurrió en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9 cuando desconocidos iniciaron el ataque armado utilizando armamento de alto calibre.

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

MP realiza el levantamiento de los cadáveres, víctimas del ataque armado en una discoteca. Lee más en: https://t.co/mGBOEuvBJR (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/PeDfQAvelS — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 22, 2026

Algunos de los supuestos responsables están siendo investigados luego de que uno de los vehículos que disparó fuera alcanzado en zona 18, tras una persecución por la Policía Nacional Civil (PNC)

Actualmente el hecho ha dejado la captura de un adolescente de 15 años que viajaba en el vehículo interceptado y un hombre de 35 años aproximadamente murió por el intercambio de disparos al tratar de huir; autoridades investigan su implicación en el crimen.