Realizan homenaje a Jenifer, la niña localizada en una zanja

Después de la captura de los supuestos responsables de asesinar a Jenifer Lobo, de 13 años, decenas de personas se agruparon para realizar una vigilia para recordar a la niña y exigir el cese de la violencia contra los menores de edad.

Luego de que las autoridades aprehendieran a dos personas por el violento asesinato de Jenifer Lobo Chocojay, en Palín, Escuintla, vecinos, amigos y familiares realizaron una vigilia este domingo para recordar a la adolescente y pedir justicia.

"Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se matan", se lee en varias de las mantas que fueron utilizadas.

Decenas de personas se movilizaron hasta la vivienda de la familia donde realizaron oraciones, portando velas y flores para pedir por la paz y el alma de Jenifer, y clamaron por justicia en contra de los presuntos victimarios.

Hallada con señales de violencia

El asesinato de Jenifer Guadalupe Chocojay ocurrió en abril. La menor fue contactada por los presuntos responsables a través de Facebook y citada al parque de Palín, Escuintla, pero ya nunca regresó a su casa.

Durante 12 días sus padres, familiares y amigos no supieron nada de la adolescente. Se activó una alerta Alba-Keneth y su fotografía fue publicada por todos lados con el fin de dar con su paradero.

Sin embargo, su cuerpo fue localizado sin vida cubierto únicamente con una manta. Estaba dentro de una zanja ubicada en el kilómetro 58 de la ruta que conduce a Palín. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que Jenifer había sido estrangulada.

Por el crimen de Jenifer, este domingo fueron detenidos: Bryan Anderson Morales López, alias "El Conejo", de 25 años; y Carla Mariela Carlos Moncada, "La Morena", de 19, en un allanamiento realizado en la zona 6 capitalina.