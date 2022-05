Marcha por los payasitos: piden que Chispita y Charquito regresen con vida

Vestidos con playeras blancas y entregando globos, así se llevó a cabo una marcha a favor de una pareja de esposos que desapareció tras ser citada para un show.

La marcha se llevó a cabo en Amatitlán, lugar donde residían Joselin Paola Chacón Lobo y Nelson Estiven Villatoro Escobar, una pareja de esposos que se dedica a realizar shows vestidos como payasos. La pareja desapareció el lunes cuando fue citada para un evento.

"Como siempre, estamos pintándonos la cara para mostrar una carita feliz y hacer felices a los niños, peor hoy hay tres niños llorando porque su papá y su mamá no regresan", dijo una de las asistentes a la caminata para pedir que la pareja regrese con vida con sus seres queridos.

Joselin y Nelson, conocidos como Chispita y Charquito, son papás de tres niños de 13, 10 y 7 años, quienes no pudieron entregarle el regalo del Día de las Madres a su mamá, porque no volvió a casa, luego de salir a trabajar.

"Este caso no puede ser un caso más... necesitamos respuestas. Nos están dejando en el abandono. Exigimos seguridad... no nos han dado ninguna respuesta al caso y nos cambian investigador", señalaron los asistentes.

"Señor presidente, usted que me ve en su casa, queremos, exigimos a un investigador que sí investigue y que no se quede detrás de un escritorio. Queremos respuestas, no importa si están vivos o muertos, sólo queremos saber qué paso", dijo la mujer, mientras que en el fondo se ven a varios payasitos acompañando a Victoria Lobo, mamá de una de las víctimas.