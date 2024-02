Guillermo Castillo reaparece en el extranjero y ante 40 mil personas

-

El exvicepresidente de Guatemala no fue visto desde el traspaso de mando el pasado 14 de enero. Un mes después, fue visto en otro país y frente a una multitud.

Guillemo Castillo, exvicepresidente de Guatemala, reapareció en redes sociales después de su última aparición y participación pública ocurrida 14 de enero durante la transición del mando del presidente Bernardo Arévalo.

Sin embargo, este viernes 16 de febrero fue citado en una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Embajada de India en Guatemala, acreditada simultáneamente en El Salvador y Honduras.

El mensaje de cordialidad y respeto de la Embajada hacia el ahora exvicepresidente, explica que Castillo tuvo a bien a dar un discurso "de esperanza, empoderamiento y la promesa de un futuro brillante", ante un grupo de 40 mil estudiantes.

Former VP @GuilleCastilloR addressed a massive gathering of 40,000 students on the momentous occasion of the 20th Foundation Day of KIIT DU. His words resonated with hope, empowerment, and the promise of a bright future. A truly memorable and impactful speech! pic.twitter.com/r60WfOmTnW — India in Guatemala (@IndiaInGuate) February 16, 2024

La razón de la aparición

Según la publicación, el exvicepresidente habló frente a los universitarios en el momento especial del 20º Día de Fundación de KIIT DU. La Embajada calificó la intervención de Castillo como "¡Un discurso en verdad memorable e impactante!"

Según publicaciones anteriores a la promoción de su discurso frente a un grupo de estudiantes, el exvicepresidente también estuvo de visita en el icónico Taj Mahal en Agra, según informó la cuenta oficial del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), que tiene a bien promover las relaciones culturales entre la India y otros países.

A Guillermo Castillo le criticaron que, durante el ocaso del mandado del Gobierno de Alejandro Giammattei, este ya no cuestionó al ahora exmandatario, como sí lo hizo al inicio del Gobierno, y dejó de tener participaciones públicas.