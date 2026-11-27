-

Los recados tradicionales mayas y las Romerías de Guatemala se encuentran entre los 62 candidatos para incorporarse al listado de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

EN CONTEXTO: Buscan que Romería a Esquipulas y recados mayas sean Patrimonio Cultural de UNESCO

Detrás de cada preparación hay conocimientos, prácticas, ingredientes y saberes que forman parte de la riqueza cultural de Guatemala, es por ello que se busca que sean protegidos.

Estos son los nominados. (Foto: Ministerio de Cultura)

Las romerías que reúnen fe, tradición oral, marimba y artesanís también buscan quedar en este lugar importante.

De manera oficial el Ministerio de Cultura y Deportes afirmó que se avanza en la nominación, esperando buenas noticias.

El proceso

La nominación de un patrimonio es un proceso técnico, comunitario e institucional que requiere investigación, documentación, participación de las comunidades portadoras, medidas de salvaguardia y la presentación de un expediente sólido ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Implica demostrar que esa expresión posee valor cultural, que sigue viva en las comunidades, que cuenta con participación de sus portadores y que existen acciones para protegerla, transmitirla y fortalecerla en el tiempo.

Poco a poco se avanza en el proceso. (Foto: Minsiterio de Cultura y Deportes)

En el caso de las manifestaciones culturales vivas, como los recados tradicionales o las romerías, el centro del proceso son las comunidades: sus saberes, prácticas, memorias, formas de organización y mecanismos de transmisión.

En el caso de los recados, se nominaron al ser una expresión culinaria de profunda raíz comunitaria. En ellos se integran ingredientes, técnicas, memoria oral, prácticas familiares y saberes transmitidos entre generaciones.

Este año, 18 de las candidaturas son multinacionales, existen representaciones que representan a 16 países árabes, 4 e África y rituales que representan a Brasil y otros, 716 en la "lista representativa"; 90 en la "lista de salvaguardia urgente" y 43 en el "registro de buenas prácticas de salvaguardia".



