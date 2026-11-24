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En el caso Los Calavera, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó una recusación planteada contra el juez Edy de León.

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la recusación planteada por los querellantes adhesivo en el caso conocido como Los Calavera sobre el asesinato de dos directivos de un centro asistencial de la zona 10.

Durante la audiencia, los magistrados de dicha Sala estimaron que los argumentos expuestos por el recusante, no figuran dentro de las causales estipuladas en la normativa vigente, pues que el cuestionamiento pronunciado por el juzgador no constituye una opinión anticipada sobre el fondo del asunto sometido a conocimiento judicial.

Agregó que esto se refiere a una resolución interlocutoria dictada mediante la cual el juez resolvió una cuestión de naturaleza procesal surgida dentro el desarrollo de la audiencia en el ejercicio que le corresponde como director del acto procesal.

Advirtió debe distinguirse entre una resolución procesal y la exteriorización de una opinión con la que se evoca la recusación planteada, por lo que confirmó en el caso al juez Edy de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C.

La recusación fue planteada por el abogado Alejandro Arriaza, en representación de la Asociación de Médicos Especialistas de Guatemala, quien argumentó que la acción planteada obedece a que el juzgador externó opinión con relación a un documento que sería presentado entre los medios de prueba por el Ministerio Público (MP).

Por resolución de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, el juez Edy de León seguirá a cargo de la carpeta judicial del caso Los Calavera. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

El caso se originó tras los ataques armado efectuados contra dos directivos de un centro asistencial, ubicado en la zona 10. Se trata del ingeniero Francisco Galindo y el médico Mario Fernando Meza Barrios.

De acuerdo a los hechos, el atentado contra Galindo ocurrió el 23 de diciembre de 2022, y en un segundo ataque el 16 de agosto de 2023 falleció el cardiólogo Meza Barrios.

Los directivos del centro asistencial de la zona 10 fueron asesinados por integrantes de la estructura criminal denominada "Los Calavera". (Foto: Archivo/Soy502)

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar una estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

El Ministerio Público presenta durante las audiencias elementos de investigación con los que busca que sean enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para asesinato, extorsión.