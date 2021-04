Un usuario publicó su molestia al ingresar al país, luego de que en el Aeropuerto Internacional La Aurora, le exigieran $35 (Q270) para hacerse una prueba de Covid-19, a pesar de que él llevaba consigo una que se había realizado en el país de donde venía, hecha un día antes de su vuelo.

A través de su cuenta de Twitter, Roberto Santiago contó su experiencia al pasar el área de migración:

"Ayer, regresando de Miami a Guatemala, en el puesto de control por Covid, uno de los encargados me dijo que no aceptaban las pruebas de hisopado bucal, hechas en Estados Unidos y quería que pagara USD$35 por una prueba de antígeno, o no me dejaría entrar al país, a lo cual me opuse".

"Le presenté la credencial digital Verifly, que está avalada por Guatemala, la tenía en orden y es un pasaporte sanitario. En la misma, expresa claramente que para entrar a Guatemala, sólo se debe presentar una prueba rt-PCR, sin especificar si es bucal o nasal".

"El tipo insistió que pagara los USD$35 por la prueba para dejarme entrar, lo encaré y le dije que no, pues yo tenía mi papelería en orden. A las cansadas le dijo a una señorita que me llevara al puesto del MSPAS y que me hicieran una PCR nasal, pues era gratuita".

"No me opuse y me llevaron hasta el fondo del aeropuerto, donde, en paupérrimas condiciones, opera un mini laboratorio covid del MSPAS, me hicieron el PCR nasal, esperé 20 minutos el resultado y ya pude entrar a mi país. Las otras pruebas son solo un negociazo".

"En fin, es sólo un retrato de país. El tipo creyó que hacerme un prueba PCR nasal, era un castigo por no querer pagar los USD$35, pero con gusto me la hice y así garantizaba aún más mi salud. Mientras en EE.UU. las pruebas y la vacunación son por cita, eficiente y sin costo".

"Por cierto, entre los pasos en Verifly están completar un formulario de autorización de viaje. En el mismo, hay un enlace que redirecciona a una página web, donde se completa una información para el pasaporte sanitario, pero ya no existe, pues el país no ha pagado el dominio.", concluyó.

Al ser consultado por Soy502, acerca de su experiencia, Roberto explicó que se hizo la prueba en Estados Unidos el 4 de abril y regresó a Guatemala el 5 de abril.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, los viajeros nacionales o extranjeros que ingresen al país podrían hacerse la prueba de coronavirus en el Aeropuerto Internacional la Aurora, si no se la habían realizado con tiempo, desde el lugar de donde vienen y el costo de la prueba es de $25 (Q193). Sin embargo, el guatemalteco contaba con los documentos de sus exámenes.

