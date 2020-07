Joven con Covid-19 fue agredido y rechazado en Quetzaltenango

El gobernador de Quetzaltenango, Erick Tzun, asegura que han recibido tres denuncias por agresiones y rechazo a pacientes con Covid-19.

"Nosotros hemos recibido denuncias de tres casos, de algunas personas que han querido sacar de su vivienda y algunas que han tratado de dejarlas encerradas", indicó Tzun al medio El Quetzalteco.

#CoronavirusGT l La gobernación de Quetzaltenango ha recibido tres denuncias de rechazo y agresiones a pacientes con covid-19, según informó el gobernador Erick Tzun. pic.twitter.com/gE1oaFWhiH — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) July 28, 2020

Stereo 100 dio a conocer el testimonio de un vecino en Quetzaltenango que fue agredido la semana pasada tras detectarle Covid-19.

El joven, de 27 años, denunció que fue expulsado de una vivienda en donde había pedido una habitación para pasar 14 días aislado en cuarentena.

Sin embargo, tras enterarse que tenía Covid-19, el hombre contó que la dueña del inmueble llegó a sacarlo en compañía de la Policía Nacional Civil (PNC).

"Me dieron cinco minutos para que saliera o me iban a llevar a la cárcel. Me empezaron a insultar, no era culpa mía enfermarme, yo solo quería que me apoyaran. Me golpearon, tengo lastimada la cara", manifestó.

El joven explicó que no quería regresar a su casa, pues temía contagiar a su madre que padece diabetes. Él tenía planeado permanecer aislado en la habitación donde había pedido "posada", pero fue expulsado. Luego de ser agredido, la Cruz Roja le brindó apoyo y lo trasladó a otro sitio.

