-

Casa de estudios superiores incorpora herramientas de inteligencia artificial en sus procesos educativos.

OTRAS NOTAS: Buscan crear una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para el desarrollo

La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG) informó que fue reconocida por Google como Institución de Referencia de Gemini for Education, una distinción que destaca la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.

De esta forma, la UMG se convirtió en la primera universidad de Centroamérica y el Caribe en recibir este reconocimiento, que la incorpora a un grupo de instituciones educativas que utilizan herramientas de IA para impulsar la innovación académica.

La universidad explicó que, mediante su Centro de Innovación Tecnológica y Educativa (CITE), desarrolla iniciativas para integrar estas tecnologías en la formación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre las herramientas implementadas se encuentran Gemini for Education y NotebookLM, plataformas de Google que permiten desarrollar contenidos educativos, generar ejercicios personalizados, apoyar investigaciones y adaptar actividades a diferentes ritmos de aprendizaje.

La universidad impulsa la innovación tecnológica mediante su Centro de Innovación Tecnológica y Educativa. (Foto: Archivo / Soy502)

Ingrid Avilés, responsable de Gemini para Educación Superior en México, Centroamérica y el Caribe, destacó que la incorporación de estas herramientas representa un avance en la transformación digital de la educación universitaria.

La representante de Google señaló que el reconocimiento responde a la visión institucional de integrar la inteligencia artificial para facilitar experiencias de aprendizaje más accesibles, dinámicas y personalizadas.

Álvaro Torres Salazar, director general de Innovación, Informática y Tecnología de la UMG, explicó que esta iniciativa busca fortalecer las competencias digitales de la comunidad universitaria.

El directivo también destacó la importancia de promover una utilización responsable, ética y productiva de la inteligencia artificial, tanto en las actividades académicas como en la formación profesional.

LEA MÁS: Crece el debate sobre la regulación de la IA en Guatemala

De acuerdo con el comunicado, la universidad cuenta actualmente con docentes que poseen la certificación Gemini Faculty, otorgada por Google.

Gemini for Education es una solución de inteligencia artificial generativa diseñada para apoyar a las instituciones educativas en la elaboración de contenidos, la personalización del aprendizaje y la optimización de actividades académicas.

También dispone de herramientas administrativas que permiten gestionar el acceso y consultar información sobre su utilización dentro de las instituciones.

La UMG considera que la incorporación de estas tecnologías permitirá fortalecer la preparación de profesionales ante las nuevas exigencias de un entorno laboral cada vez más digitalizado.