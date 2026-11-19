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Marvin S. García Citalán impulsa la literatura guatemalteca desde Xela. Conoce su labor como poeta, editor y ganador del Premio Guillermo Heras 2026.

La poesía ha sido para Marvin S. García Citalán mucho más que una forma de expresión: se ha convertido en una herramienta para preservar la memoria, promover el pensamiento y construir espacios de encuentro entre culturas.

Nacido en Quetzaltenango en 1982, este poeta, editor, investigador y licenciado en Gestión Cultural ha dedicado buena parte de su trayectoria a fortalecer la literatura y el movimiento artístico desde su ciudad natal hacia distintos escenarios internacionales.

A través de Metáfora Editores promueve la publicación y difusión de obras literarias. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Su trabajo reúne diferentes facetas. Es director del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango (FIPQ) y de Metáfora Editores, proyectos desde los cuales impulsa la creación literaria, la publicación de nuevas voces y el intercambio entre escritores de diferentes países. También ha publicado libros de poesía, ensayos y artículos, mientras que sus textos forman parte de antologías, revistas y compilaciones de México, Centroamérica, Colombia, Cuba, Chile, España y República Dominicana.

El escritor ha participado en festivales y encuentros literarios de diferentes países de América Latina. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Uno de los reconocimientos importantes de su carrera llegó en 2022, cuando obtuvo el primer lugar en la edición 32 del certamen Víctor Villagrán Amaya, con su poemario La memoria de las piedras. Este premio representó un reconocimiento a su trabajo creativo y a una producción literaria que encuentra en la memoria y la palabra algunos de sus principales elementos.

Su aporte también ha trascendido el ámbito de la escritura. En 2016, el Gobierno de Guatemala le otorgó la Rosa de la Paz y lo nombró Embajador de la Paz, en reconocimiento a su labor en favor del arte y la cultura. Además, ha participado en importantes festivales y encuentros de poesía de América Latina, donde ha compartido su obra y establecido vínculos con escritores de distintas generaciones y nacionalidades.

En 2016 recibió la Rosa de la Paz y fue nombrado Embajador de la Paz por el Gobierno de Guatemala. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Como gestor cultural, ha sido asesor y coordinador de diversos proyectos en Guatemala y Centroamérica. Asimismo, escribe columnas de opinión para medios de comunicación de Quetzaltenango y del país, espacios desde los cuales aborda temas relacionados con la sociedad, la cultura y el pensamiento.

Una de sus principales apuestas es el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, que durante sus 20 años de trayectoria ha recibido a alrededor de 1,500 poetas provenientes de diferentes países.

Sus obras literarias han sido publicadas en antologías, revistas y compilaciones de distintos países. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

El encuentro se ha consolidado como uno de los eventos literarios de mayor arraigo en Centroamérica, convirtiendo a la ciudad en un punto de reunión para la poesía y el diálogo cultural.

Su trayectoria recibió un nuevo reconocimiento en 2026, cuando fue distinguido con el premio a la gestión escénica iberoamericana «Guillermo Heras», una distinción que se suma a los reconocimientos obtenidos por su trabajo artístico y de gestión.

Entre versos, publicaciones, encuentros y proyectos colectivos, Marvin García ha construido un camino que demuestra que la cultura también se fortalece desde lo local. Su labor mantiene a Quetzaltenango presente en el mapa literario internacional y reafirma el valor de la poesía como un espacio para compartir historias, preservar la memoria y conectar distintas realidades.