Muni "crea conciencia" con recopilación de accidentes de tránsito

La Municipalidad de Jocotenango, en Sacatepéquez, compartió una recopilación de videos con varios accidentes registrados en ese municipio.

La comuna indica que el objetivo es "crear conciencia que conducir cualquier clase de vehículo implica atención, responsabilidad, respeto y educación. No corra, no mate, no muera".

El mensaje busca lograr que los conductores manejen de forma responsable sin exceder los límites de velocidad y así evitar accidentes de tránsito.

Mira aquí el video:

El primer video muestra un auto conducido a gran velocidad en una curva que choca. Del mismo modo, un motorista se moviliza rápido por una curva provocando que se resbale.

En las imágenes también se puede ver a un motorista atropellando a un peatón. Dos motociclistas protagonizan otro choque cuando un conductor decide cruzar y el otro motorista se atraviesa, entre otros.

