El récord que rompió Rosalía en su concierto en Monterrey

La cantante española, Rosalía rompió récord al recibir varios peluches en el concierto que se efectuó esta semana en Monterrey, México.

Tal y como ha ocurrido en conciertos como el de Lady Gaga, Coldplay y otros artistas en Monterrey, la cantante española Rosalía recibió varios varios peluches.

Los peluches del Dr. Simi causaron sensación en Rosalía, quien los recibía muy a gusto.

“No me caben en los brazos ya más, pero estoy muy feliz de que me den tanto cariño y me hayan regalado tanto", reiteró y compartió con el público que iría a guardarlos.

Ante esto, los fanáticos corearon su nombre y algunos otros le pidieron que recogiera el resto de los regalos.

lluvia de dr. Simi en el concierto de Rosalia en Mtyy ! #motomamiworldtour #motomamimonterrey pic.twitter.com/A8hBd0xvYH — seb (@sebnavarreta) August 20, 2022

La cantante presumió en redes sociales los varios peluches que le lanzaron al escenario.