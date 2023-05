Recuerdan promesa contra la desnutrición que hizo Giammattei (video)

Recuerdan promesa contra la desnutrición que hizo Giammattei y que sigue sin cumplir

OTRAS NOTICIAS: Promesa del combate a la desnutrición no avanza

En redes sociales han compartido el momento en que Giammattei tomó posesión como presidente, el 14 de enero de 2020. Durante el acto, Giammattei ofreció un discurso donde aseguró que no se iba a detener hasta acabar con la desnutrición porque los niños son su faro y su guía.

"Cada vez que pienso en Guatemala, me asalta la imagen de una pequeña niña guatemalteca morir por desnutrición... ver a sus padres que la ayuda va a llegar pero la ayuda no llega, el alimento no llega.....Los niños y niñas malnutridas son el gran fracaso de nuestro país, son ni más ni menos, el espejo que muestra nuestro rostro mas terrible, esto es una realidad que no podemos negar. Tenemos altos índices de desnutrición crónica en todo el país, condenamos a la muerte a la incapacidad mental a nuestros niños", sostenía Giammattei.

"Ellos son el primer objetivo de este gobierno y durante los próximos cuatro años, ellos son el auténtico compromiso del estado, ellos son mi faro y mi guía, esto es personal, no me voy a detener hasta que no acabemos con la desnutrición de nuestros niños", exclamó enérgicamente Giammattei.

No solo fue una promesa vertida en el discurso de toma de posesión de la presidencia, fue una promesa reiterada durante su campaña electoral: "Combatir la desnutrición será una de nuestras prioridades, juntos lograremos que nuestros niños y jóvenes tengan un futuro diferente", esgrimía en ese entonces el candidato Giammattei.

Los casos de desnutrición aguda están aumentando en 2023. (Gráfica: SIINSAN)

La realidad de la desnutrición en Guatemala

Un año y medio después de estar en el gobierno, Giammattei no logró reducir los índices de desnutrición, al contrario se dispararon. El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) reportaba cifras en octubre 2021 que duplicaban la cantidad de niños con desnutrición en comparación al 2019.

En el año 2022 se logró reducir a 5 mil 694 casos de desnutrición aguda, pero a la semana 16 del año 2023 las cifras de SIINSAN revelan que existen más de 8 mil niños con desnutrición aguda y seis han fallecido a causa de este flagelo, mostrando una tendencia al alza.

La desnutrición crónica se disparó en 2020, logró disminuir después, pero actualmente se está incrementando. (Gráfica: SIINSAN)