Recuperan supuesto automóvil de una mujer que desapareció hace más de 20 años

Recuperan en Estados Unidos el presunto automóvil de una mujer que desapareció junto con su hija hace más de 20 años.

Las autoridades han recuperado de las aguas un automóvil que coincide con la descripción del vehículo perteneciente a una madre y su hija, desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1998. El hallazgo sucedió en el condado de Pope, Arkansas (EE. UU.).

Samantha Jean Hopper, de 19 años, embarazada de nueve meses y su hija, Courtney Holt de casi dos años, desaparecieron cuando la mujer conducía para ir a un concierto en Little Rock. La Oficina del Sheriff ha informado que el automotor se encontraba aproximadamente a dos metros y medio de profundidad.

#BREAKING: Pope County Sheriff’s Office says a car, matching the description of a car belonging to Samantha Jean Hopper, who was reported missing on September 11, 1998, was found in water near the 3700 Block of Pleasant View Road. Human remains were also found. #ARNews pic.twitter.com/lauJyYr7aX — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) October 27, 2021

La búsqueda tuvo lugar en el área del lago Dardanelle, donde el equipo de buceo se dividió para abarcar varias ubicaciones, cuando se encontró el Ford Tempo azul sin matrícula. Actualmente el Laboratorio Criminalístico del estado de Arkansas está examinando los restos encontrados en el vehículo con el fin de obtener una identificación de las víctimas, y esclarecer los hechos.

"La Oficina del Sheriff del condado de Pope desea enviar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Samantha Hopper y Courtney Holt, y estamos agradecidos de haber contribuido con una pequeña parte para ayudar a cerrar este caso de 23 años", dijo el alguacil Shane Jones a la familia de Hopper.