Se quedó dormido en pleno Super Bowl y ahora es famoso en redes

Un hombre al que pillaron durmiendo durante el Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, se convirtió en tendencia al protagonizar los memes más divertidos en las redes sociales.

El espectador dormido fue grabado por la subeditora y productora de Sporting News, Karisa Maxwell, en el primer cuarto de la Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco en el estadio Hard Rock de Miami.

El video que ella publicó en Twitter se viralizó rápidamente y cuando el hombre se despertó, la periodista se preguntó en la red social si debía decirle que ya era famoso.

"Oh, no. Su amigo ya le está mostrando el video. Toda la sección está al tanto", actualizó pronto.

"Después del medio tiempo, me acerqué a él con vacilación para presentarme. Le pedí una entrevista para obtener más información. Estaba claramente irritado y dijo 'no en absoluto'", escribió después Karisa.

"Mi hombre necesitó algún tiempo lejos de los niños", escribió un tuitero. Otro internauta incluso creo una cuenta en Twitter dedicada al hombre.

Los internautas quedaron impresionados con la capacidad para dormir de este hombre durante un espectáculo tan importante y ruidoso.

"El sueño más caro del mundo", comentó uno, tomando en consideración que el precio de la entrada para esa zona fue valorada por The Sun en unos 10 mil dólares.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020

Los Chiefs de Kansas City fueron los campeones del Super Bowl 2020 al vencer a los 49ers de San Francisco con marcador 31-20. Es la seguda vez que los de Misuri gana el Super Bowl después de conseguirlo en 1970.

Los 49ers de San Francisco han ganado cinco veces el principal trofeo de fútbol americano, la última vez en 1994.