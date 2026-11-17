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Un corredor biológico en la Sierra de las Minas: la Finca Los Embalses protege felinos, aves, reptiles y recursos naturales de Guatemala.

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Con el compromiso de resguardar el patrimonio natural del oriente del país, la Finca Los Embalses consolida su programa integral de manejo y protección forestal como un modelo de equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de ecosistemas.

A través de rigurosas prácticas de silvicultura sostenible, prevención de incendios y monitoreo de cobertura vegetal, la propiedad salvaguarda los recursos hídricos y edáficos de la zona.

Es un proyecto de 121 hectáreas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Este esquema de conservación activa asegura un refugio para la flora y fauna nativa de la región, propiciando el retorno y la permanencia de diversas especies de aves, mamíferos y reptiles autóctonos.

Dentro de las iniciativas destacan sus viveros especializados para el cultivo sostenible de tillandsias (almacitas o plantas del aire) esta actividad productiva no solo permite el aprovechamiento responsable del recurso botánico sin impactar las poblaciones silvestres, sino que fomenta la propagación de especies epífitas clave para la humedad y salud de los microclimas locales.

Este es un proyecto de 121 hectáreas y las principales especies son: encino, pino y guapinol. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Gabriel Santizo, ingeniero forestal de la zona boscosa, señaló que en la Finca Los Embalses, el componente de protección abarca también el tema de biodiversidad.

"Lo que hacemos nosotros es no sólo proteger el bosque, sino ver sus resultados. Nosotros hemos hecho monitoreos con cámaras trampa y monitoreos fotográficos, donde podemos ver los diferentes tipos de fauna que tenemos", relató.

Hay diversidad de especies animales. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La bifauna, que principalmente son aves, tanto diurnas como nocturnas, entomofauna; a esto nos referimos con insectos, todo lo que son mariposas, insectos, grillos.

Refiere que son especies que cumplen un rol en la cadena ecológica y funcionan como polinizadores. También tenemos la mastofauna.

"La mastofauna son todas las especies de mamíferos felinos, como gatos de monte, venados también, zorros y coyotes", agrega.

Lo que se ha documentado

El ambientalista refiere que el área de la finca, que se encuentra en la Sierra de las Minas, funciona como una especie de corredor biológico para todas las especies, donde ellas pueden transitar libremente sin ser amenazadas.

El área también está plagada de flora. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"De igual forma, tenemos presencia de reptiles, en este caso, lagartijas, iguanas, serpientes, que igual cumplen un rol", añade.

Comparte que las serpientes muchas veces son vistas como malas, pero realmente ellas no atacan si no son provocadas, y cumplen un rol en la cadena alimenticia, regulando las poblaciones de roedores y de otros insectos.

De igual forma, hay anfibios, que son bien importantes para nosotros, porque son especies que son indicadoras, en un lugar que está contaminado.

En la finca se producen tilancias de dos especies, las cuales se exportan. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Tenemos distribuida la finca con diferentes proyectos de protección, tanto de biodiversidad como de fuentes de agua; lo que hacemos es integrarlo con el componente productivo, para lograr la sostenibilidad", expone.

Por su parte, Eduardo Medina, técnico forestal de la finca, explicó que están en la transición entre la zona de usos múltiples y la zona de amortiguamiento.

Gabriel Santizo, ingeniero forestal, muestra la flora y fauna que se protege. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Nosotros protegemos exactamente un proyecto de 121 hectáreas, y las principales especies que podemos encontrar por aquí son encino, pino y guapinol", relata.

Refiere que empezaron protegiendo el bosque desde el año 2002 con la visión del propietario de la finca, la cual es proteger la biodiversidad que hay en esta área ubicada en la parte baja de la biosfera de la Sierra de las Minas.

Pilares del Plan de Manejo

Protección de Hábitats: Conservación del bosque y sus fuentes de agua para asegurar corredores biológicos de fauna local.

Dentro del bosque, se pueden encontrar orquídeas de diferentes especies. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Propagación Botánica: Cultivo controlado de tillandsias para garantizar su preservación y evitar la extracción ilegal en entornos naturales.

Vigilancia Forestal: Rondas de prevención contra incendios y control de tala no autorizada.