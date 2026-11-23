Cuerpos de socorro arribaron al lugar, donde dieron atención prehospitalaria a dos jóvenes.
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Un accidente de tránsito registrado esta noche dejó dos personas heridas en el kilómetro 39.5, en jurisdicción de Palín, Escuintla.
El percance habría sido protagonizado por una motocicleta y un bus, el cual se dio a la fuga, según la información preliminar.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios de Palín, quienes brindaron atención prehospitalaria a un hombre y a una adolescente que presentaban diversas lesiones.
Posteriormente se identificó a las víctimas como Alfred Noé Vicente Cruz, de 20 años, quien presentaba trauma en el tórax derecho, con diagnóstico de tórax inestable y una adolescente de 17 años que presentaba laceraciones en el rostro.
Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán para recibir atención médica.