Un accidente de tránsito registrado esta noche dejó dos personas heridas en el kilómetro 39.5, en jurisdicción de Palín, Escuintla.

El percance habría sido protagonizado por una motocicleta y un bus, el cual se dio a la fuga, según la información preliminar.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios de Palín, quienes brindaron atención prehospitalaria a un hombre y a una adolescente que presentaban diversas lesiones.

La menor de edad resultó con heridas en la región facial. (Foto: RRSS)

Posteriormente se identificó a las víctimas comoquien presentaba trauma en el tórax derecho, con diagnóstico de tórax inestable y unaque presentaba laceraciones en el rostro.

Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán para recibir atención médica.

El percance vial dejo heridos a dos jóvenes que se transportaban en motocicleta. (Foto: RRSS)