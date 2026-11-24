El movimiento telúrico tuvo su epicentro en las costas de Escuintla durante el mediodía.
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Este martes 24 de noviembre se reportó un nuevo sismo, esta vez en las costas de Escuintla, a las 12:49 horas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el temblor tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 32 kilómetros.
Por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.
El primer temblor del día
Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 5:51 horas de este martes 24 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 5.3.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de 19 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.