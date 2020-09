Dos mujeres que trabajan en el Registro General de la Propiedad (RGP) denunciaron que fueron acosadas por el registrador general Luis Alfredo Pineda Loarca.

El registrador se pronunció por las acusaciones en su contra. "Las políticas implementadas en mi administración se han caracterizado por el respeto a las personas, especialmente a la mujer e igualdad de género, lo que se refleja en el buen número de colaboradoras que actualmente laboran en el Registro General de la Propiedad", indica.

Pineda asegura que hasta ahora no había tenido denuncias en su contra por violencia contra la mujer.

"Mi vida personal se fundamenta siempre en valores y principios congruentes con lo que dicta la sociedad; y mi ejercicio profesional ha sido con la ética respectiva y el profesionalismo que amerita mi trabajo", afirma.

Las empleadas presentaron cartas en Recursos Humanos del RGP para reportar que estaban sufriendo acoso.

"He sido objeto de acoso laboral, hasta el punto de ser llamada al despacho general para negociar la continuidad de mi contrato, lo cual es una vejación a los derechos que como mujer y profesional por ley me pertenecen", explica una de las denunciantes.

Otra trabajadora denunció que el registrador le pidió besarla y le hizo insinuaciones incómodas.

"Licenciada usted siempre me ha gustado, desde que yo visitaba la sala de notarios me sentía atraído por usted, es una persona que está físicamente muy bien y usted sabe que eso puede utilizarlo a su favor, déjeme darle un beso y yo me ocupo de hablar para que le abran el canal de comunicación", indicó que le habría dicho Pineda.

Ella dice que se negó y le aclaró que no accedería a tener ningún tipo de relación con él. Según su denuncia, esta negativa provocó un acoso laboral de su jefa inmediata que la cuestionaba sobre la operatividad del departamento que dirigía y la trataba de manera irrespetuosa.

Pineda expresó su compromiso para colaborar con las investigaciones que se realicen para dilucidar las acusaciones ante las instancias correspondientes.

