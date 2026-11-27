El movimiento telúrico se registró la tarde de este viernes a las 17:15 horas.
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Un sismo con epicentro en el Océano Pacífico se registró esta tarde de viernes 27 de noviembre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el temblor tuvo una magnitud de 4.1 y fue sensible a las 17:15 horas.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 23 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.