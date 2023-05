Así justificó el TSE la aprobación de la asamblea que deja fuera a Carlos Pineda

El Registro de Ciudadanos asegura que la Asamblea de Prosperidad Ciudadana era válida.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo al partido Cambio, el cual impugnó la segunda Asamblea Nacional del Partido Prosperidad Ciudadana por considerar que se cometieron vicios en la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Dicha Asamblea se realizó el 20 de noviembre de 2022.

Las magistradas de la Sala consideraron que se omitieron requisitos que exige la Ley Electoral durante la Asamblea, por lo que decidió dejarla en suspenso y con esto, suspender todas las candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana, incluida la del presidenciable Carlos Pineda.

Si tenía vicios, ¿por qué fue avalada?

Esta Asamblea, impugnada ante la Sala Sexta, fue avalada en su momento por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Al cuestionar al registrador, Ramiro Muñoz, sobre los vicios de la misma, este aseguró que a su "criterio se solucionaron y por ello inscribió la Asamblea".

Según Muñoz, el dictamen del departamento de Organizaciones Políticas indicaba tres vicios, por lo que corrió audiencia al Partido para que aclarara la situación, al hacerlo entonces la Asamblea se consideró como válida.

"Los tres temas que se dijeron fue: 1) Que no se presentaron los listados de los asistentes: Organizaciones Políticas mandó a observadores a la Asamblea y tomaron listado de quienes estaban; 2) El Estado Financiero: el partido estaba por desaparecer, entonces no habían recibido fondos públicos. Entonces hacen ver que no pueden presentar informes financieros; 3) Es la representación de minorías: se presentaron tres planillas y solo una obtuvo la mayoría de los votos", explicó Muñoz.

Muñoz dio a entender que a su criterio los vicios de la Asamblea se corrigieron por lo que la misma era válida. Sin embargo, dijo que respetaba y acataba la resolución de la Sala Sexta.

De esa cuenta, el Registro de Ciudadanos resolvió suspender las más de 1,200 candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana. Además, ordenó que ni el Partido ni sus candidatos pueden hacer campaña electoral.

¿Qué pasará ahora?

El candidato presidencial, Carlos Pineda, interpuso una apelación ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución de la Sala Sexta. Con esta acción espera que la CC lo ampare y pueda recuperar las candidaturas para participar en las Elecciones Generales.

La CC admitió para su trámite la apelación y pidió a la Sala Sexta un informe circunstanciado sobre lo actuado en el caso, plazo que se vence la tarde de este lunes 22 de mayo.

Con el informe que la Sala Sexta entregue, la CC podrá resolver si acepta o no la apelación. Si acepta, Prosperidad Ciudadana recupera sus candidaturas, de lo contrario quedarían fuera de la contienda electoral.

Mientras el TSE anunció que el miércoles 25 de mayo enviarán a las imprentas el diseño de las papeletas electorales, de no tener una notificación de las cortes, las casillas de Prosperidad Ciudadana saldrán en gris.