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El "Gran Desfile de Globos Gigantes" de Cayalá regresa con los personajes navideños más queridos.

El tradicional evento llena de alegría Ciudad Cayalá y este año no será la excepción.

Cientos de familias podrán disfrutar de la navidad en un imperdible evento. Figuras inspiradas en cuentos navideños volarán por el aire para deleite de chicos y grandes al ritmo de bandas escolares nacionales.

El perrito navideño fue uno de los más ovacionados. (Foto: Fredy Hernandez/Soy502)

Fecha del Gran Desfile de Globos Gigantes

La cita es el domingo 13 de diciembre de 2026. El evento es totalmente gratuito.

El show inicia a las 10:00 horas. Asegúrate de llegar temprano para encontrar tu lugar favorito.

Bajo la temática "Una navidad de película" todas las fiestas en Ciudad Cayalá estarán llenas de sorpresas, con personajes de las cintas más queridas.

La galleta de gengibre es una de las consentidas. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Aprovecha para hacerte fotografías

Este años habrá espacios inspirados en escenas y películas de Navidad como: taller de Santa, la chimenea de Nochebuena, el tren navideño y la sala de la familia. Todos estarán distribuidos en Ciudad Cayalá.

Mientras disfrutas del evento podrás realizar estos recorridos.

Recomendaciones y parqueos

Los sótanos de Ciudad Cayalá están disponibles, (Bulevar Cayalá / 33 Calle, Zona 16).

Existe un estacionamiento público en Norte Cardales Cayalá, abierto de lunes a domingo a partir de las 6:00 horas.

También está el estacionamiento Sur Cardales de Cayalá, abierto de lunes a domingo de 6:00 horas.

Algunos edificios del complejo como el sótano de visitantes de Lirios de Cayalá por el carril de servicio del bulevar principal, ofrece espacios alternativos según disponibilidad.

Los duendes de navidad transmiten ternura. (Foto: Fredy Henrández/Soy502)

Toma nota: Durante el desfile se habilitará rutas alternas mientras las calles del recorrido permanecen cerradas.

Trata de llegar lo más temprano posible para conseguir un buen lugar.

Usa ropa cómoda y zapatos para estar de pie por un largo tiempo. Usa bloqueador solar para evitar insolación.

Cayalá ofrece una gama de opciones gastronómicas de comida y bebida.