Reina de belleza sufre accidente de tránsito y su carro queda destrozado

Rachel LaBatt, Miss Maryland sufrió un fuerte accidente de tránsito luego que su vehículo fuese impactado por un camión cuando se desplazaba por Nueva Jersey.

“Estábamos saliendo de la casa y nos golpearon por un costado. Pero todos están bien y todavía vamos a tomar nuestro tren de regreso a casa”, dijo LaBatt, de pie en una esquina junto a una maleta rosa con su corona brillante y la banda de “Maryland” en la parte superior en una caja transparente.

“Creo que estaba más nerviosa por caminar por la pasarela que por cualquier lesión en este momento”, agregó con una sonrisa, a solo unos metros de los restos de metal y vidrio triturados del vehículo.

LaBatt estaba agradecida de no haberse lastimado y que sus preseas no se dañaran. (Foto: New York Post)