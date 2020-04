La reina Isabel II envía un emotivo mensaje por Semana Santa

Las actividades tradicionales de Semana Santa fueron suspendidas alrededor del mundo como medida de prevención del coronavirus. La reina Isabel II compartió un mensaje invitando a mantener la tradición desde el hogar.

“ Sabemos que el coronavirus no nos vencerá ” Isabel II , reina del Reino Unido.

La monarca, quién cumplirá 94 años el 21 de abril, difundió el mensaje a la nación en un audio grabado en el castillo de Windsor, al sur de Londres, en donde ella permanece aislada en cumplimiento de las restricciones.

La Reina dice que, pese a los retos actuales, "la Pascua no se ha cancelado" y de hecho "es más necesaria que nunca".

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

ADEMÁS:

Esto ocurrirá con la familia real cuando muera la reina Isabel

El inusual mensaje de la soberana se produce menos de una semana después de que ofreciera un discurso televisado para infundir ánimos ante la actual pandemia, y cuando las cifras de muertos por COVID-19 supera las 9,000 víctimas.

TAMBIÉN:

Madonna hace millonario aporte en busca de cura contra Covid-19

*Con información de: El Clarín