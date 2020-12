El Reino Unido se convirtió este miércoles 2 de diciembre en el primer país del mundo que aprueba el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech, un paso "histórico" en la lucha contra el Covid-19, que sigue batiendo récords de mortalidad en varios países como Estados Unidos.

El gobierno británico anunció que la vacuna, que cumple "estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia", estará disponible a partir de la próxima semana en el país más castigado de Europa con 59 mil muertes confirmadas por coronavirus.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) británica aseguró que pese a la rapidez de su aprobación, esta se hizo respetando todos los protocolos y sin precipitación.

La luz verde del regulador británico es un "momento histórico", según el presidente del laboratorio estadounidense Pfizer, Albert Bourla, que desarrolla este proyecto con el alemán BioNTech.

Esta es una noticia "fantástica", tuiteó por su parte el primer ministro británico, Boris Johnson.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

El Reino Unido se adelantó así a todos los demás países occidentales y especialmente a sus vecinos de la UE, cuya Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó que dará su opinión el 29 de diciembre "a más tardar" sobre esta vacuna y el 12 de enero sobre la de su competidor estadounidense Moderna, ambas con una eficacia cercana al 95%.