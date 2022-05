Reino Unido en fase de experimentación de semana laboral de cuatro días

Más de 3 mil trabajadores de 60 empresas de Gran Bretaña probarán una semana laboral de cuatro días, en lo que se cree que es el plan piloto más grande que se llevará a cabo en cualquier parte del mundo.

En Reino Unido cerca de 3 mil empleados de unas 60 empresas participarán en el ensayo de 6 meses para medir los posibles cambios en la productividad y los beneficios para los trabajadores con más tiempo libre. El objetivo del proyecto es aumentar la productividad, además los ensayos se realizarán también en Australia, Nueva Zelanda en agosto.

Se espera que los empleados de una amplia gama de empresas y organizaciones benéficas participen en el plan, que se ejecutará inicialmente de junio a diciembre, incluida la Royal Society of Biology, la empresa cervecera con sede en Londres Pressure Drop, una empresa de dispositivos médicos con sede en Manchester, y una tienda de pescado y papas fritas en Norfolk.

Se produce cuando el impulso para que las empresas adopten una semana laboral más corta, crucialmente sin pérdida de salario mientras apuntan a una mayor productividad, gana impulso como una forma de mejorar las condiciones de trabajo.

El ensayo espera dar como resultado trabajadores más productivos. (Foto: Unsplash)

El programa piloto está a cargo de académicos de las universidades de Oxford y Cambridge, así como del Boston College en los EE. UU., en asociación con el grupo de campaña 4 Day Week Global, la campaña 4 Day Week UK y el grupo de expertos Autonomy.

Al lanzar la prueba para examinar cómo podrían funcionar dichos patrones de empleo en una amplia gama de empresas en toda la economía, la participación de 3 mil trabajadores significa que es más grande que un piloto anterior en Islandia por parte del ayuntamiento de Reykjavík y el gobierno nacional que incluyó a más de 2500 trabajadores.

La investigación se produce después de que la pandemia de covid llevó a muchas personas y empresas a reexaminar sus patrones de trabajo, con un marcado aumento en las prácticas híbridas y flexibles que evitan la semana laboral estándar de siete a cinco.

Joe O'Connor, director ejecutivo de 4 Day Week Global, dijo a The Guardian que no había forma de "retroceder el reloj" al mundo anterior a la pandemia. “Cada vez más, los gerentes y ejecutivos están adoptando un nuevo modelo de trabajo que se enfoca en la calidad de los resultados, no en la cantidad de horas”, dijo. “Los trabajadores han salido de la pandemia con diferentes expectativas en torno a lo que constituye un equilibrio saludable entre vida y trabajo”.

Mark Downs, director ejecutivo de la Royal Society of Biology, declaró al medio citado que la decisión de probar la semana de cuatro días fue en parte una respuesta a un mercado laboral "increíblemente competitivo, se trata de hacer más para ser un empleador bueno e innovador para atraer y retener a nuestro personal actual. Este tipo de posibilidades marcan una gran diferencia. Es genial para todos”, agregó.