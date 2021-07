Reino Unido muestra preocupación por destitución de Sandoval

La distitución del exfiscal pone en riesgo las futuras inversiones de Reino Unido Guatemala.

A través de la Ministra para las Américas en la Cancillería Británica (FCDO, por sus siglas en inglés), Wendy Morton, el gobierno británico hace pública su postura al manifestar su preocupación por el despido del ahora ex Fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, por parte de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Morton explica que dicha destitución socava la lucha contra la corrupción y da a entender que eso pone en riesgo las futuras inversiones de su nación hacia Guatemala.

"La destitución de Juan Francisco Sandoval como titular de la Feci en Guatemala es motivo de gran preocupación. Socava la lucha contra la corrupción y los esfuerzos para defender el estado de derecho, ambos pilares fundamentales para la futuras inversiones y prosperidad en Guatemala", puntualiza la funcionaria británica.

The removal of Juan Francisco Sandoval as head of #FECI in #Guatemala is of serious concern. It undermines the fight against corruption and efforts to uphold the rule of law – both key underpinnings for future investment and prosperity in Guatemala. — Wendy Morton MP (@morton_wendy) July 29, 2021

El despido de Sandoval ha provocado diversas reacciones por parte de la comunidad internacional, especialmente de las grandes potencias como Estados Unidos y el Reino Unido. Ambas se han mostrado en contra de la decisión de la Fiscal General. Mientras que en Guatemala se desarrolla un paro nacional con bloqueos de carreteras y manifestaciones tanto físicas como mediante las redes sociales.