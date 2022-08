Relámpagos caen en las torres del lanzamiento del Artemis I (video)

Quedó grabado el momento cuando relámpagos caen en las torres del lanzamiento de la misión Artemis I, la cual está programada para este lunes 29 de agosto

Los relámpagos cayeron en las torres de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida, antes de que la NASA lance una cápsula espacial no tripulada a la órbita de la luna, Artemis 1, que llevará consigo una pieza elaborada por estudiantes guatemaltecos de mecánica industrial.

Tremendo susto ha causado y de momento no se reportan daños según la información que proporciona la cadena ABC ya que detalla que las autoridades dijeron el domingo que ni el cohete ni la cápsula sufrieron daños durante la tormenta del sábado 27 de agosto.

El equipo de tierra tampoco se vio afectado. Se confirmaron cinco impactos, golpeando las torres de protección contra rayos de 600 pies (183 metros) que rodean el cohete en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Los golpes no fueron lo suficientemente fuertes como para justificar una nueva prueba importante.

Lightning strikes launch towers at the Kennedy Space Center in Florida, ahead NASA launching an unmanned space capsule into the moon’s orbit.



Neither the rocket nor capsule were damaged, officials said. https://t.co/6CFgMzHagX pic.twitter.com/JA03eDmJYx — ABC News (@ABC) August 28, 2022

* Con información de ACB News