El desgarrador relato del hombre que sostuvo a Halyna Hutchins mientras moría

El hombre que vio morir en sus brazos a Halyna Hutchins, escribió un desgarrador mensaje en el cual detalló cómo ocurrieron los hechos.

La muerte accidental de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película "Rust" ha conmocionado a miles de personas, sobre todo en Hollywood.

El trágico suceso está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, y aunque hasta el momento no se tiene una conclusión de lo ocurrido, nuevos datos salen a la luz.

En esta ocasión, Serge Sventnoy, quien es uno de los electricistas del set de la cinta compartió en su cuenta de Facebook, una publicación con un desgarrador relato.

LEE TAMBIÉN: El impactante mensaje de Alec Baldwin que se ha hecho viral

El devastador mensaje

Lo que llamó la atención fue que contó como él pudo ser testigo del incidente que acabó con la vida de la mujer de 42 años.

Con un texto titulado "Mi visión de la tragedia de RUST", el hombre comenzó por agradecer las muestras de afecto hacía su persona y las condolencias que ha recibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Halyna Hutchins (@halynahutchins)

El electricista relató que durante el accidente, él se encontraba a un lado de Halyna y fue quien la sostuvo mientras sus signos vitales desaparecían.

"Sí, estaba hombro con hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre estaba en mis manos", escribió en su publicación.

Las palabras de Sventnoy causaron impacto en las redes sociales, pues lamentó el fallecimiento de quien consideraba su amiga, luego de haber trabajado juntos en varias producciones.

"Trabajé con ella en casi todas sus películas. A veces hemos compartido comida y agua. Nos hemos estado quemando bajo el sol, congelándonos en la nieve en los brotes. Nos cuidamos el uno al otro. Sí, puedo decir con 100% de confianza que ella era mi amiga", enfatizó.

Fuertes señalamientos

Asimismo, arremetió contra la mujer que estuvo a cargo de la armería, pues la señaló de poco profesional y negligente.

"Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería... La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio no hizo esto; la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no lo hizo; la persona que debería haber revisado esta arma antes de traerla al set no lo hizo", externó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Halyna Hutchins (@halynahutchins)

También hizo una contundente mención a los productores de la película en donde participaría Alec Baldwin, dijo que también era responsabilidad de ellos, que por querer ahorrar dinero contrataron a una persona inexperta.

"A veces, para ahorrar un centavo, contrata a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso, y arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya... Entiendo que siempre luchas por el presupuesto, pero no puedes permitir que esto suceda. Siempre debe haber al menos un profesional en cada departamento que conozca el trabajo. Es imprescindible evitar una tragedia como la de Halyna",expresó.

Por último finalizó su dramático y desconsoladora publicación diciendo que desearía que nadie más vuelva a pasar lo que él vivió en ese set de grabaciones y los difíciles momentos que está pasando el famoso actor y la familia de la víctima fallecida, por lo que lanzó un llamado a productores de películas para que reflexionen y contraten siempre a personal capacitado y apto.

*Con información de Infobae.