La joven es conocida en la plataforma de Reddit como Tipsy Traveler. Ella cuenta que acudió a una entrevista de trabajo el pasado 12 de enero.

“El recuerdo todavía me hace sentirme avergonzada y llorar. Tuve una entrevista de trabajo con un CEO, en persona, a pesar del Covid-19. Estaba súper nerviosa, como siempre. Tal vez incluso más que de costumbre, porque realmente quería este trabajo. Traté de calmarme, pero cuando el entrevistador apareció pude sentir literalmente los latidos de mi corazón en mi garganta”, recuerda.

En ese momento empezaron los problemas. “El (cincuenta y pico de años) bajó las escaleras hacia mí, con su bonito traje, aunque se detuvo a mitad de camino. Me imaginé que la entrevista tendría lugar en el piso de arriba, así que me levanté para ir a su encuentro. Y mientras subía las escaleras, él levantó su brazo... y su codo. Y mi cerebro se puso en modo Error”, siguió contando.

Foto: Freepik

Ella interpretó el gesto del CEO de dos maneras y eligió la equivocada. “Podría haber significado (A): ' Por favor, agárrese de mi brazo, milady, para que pueda acompañarla a la habitación como si estuviéramos paseando juntos por la costa’, o (B): ‘Por favor, deme un saludo con el codo, ya que no podemos darnos la mano’, que no es un gesto poco común en los Países Bajos. Entonces, ¿qué hice? Sí, fui con la opción A y me entretuve con este hombre extraño que nunca había conocido en mi vida, como diciendo “sí, bueno señor, vamos a dar ese paseo”, añadió.

La joven tomó del brazo al CEO y se produjo un momento realmente incómodo. “¡Y luego nos quedamos ahí parados! Agarrados, a mitad de la escalera, mirándonos fijamente. Quería que la tierra me tragara entera. No sabía qué hacer a continuación y no creo que él hubiera entendido completamente lo que había pasado, así que ninguno de los dos se movió”.

Transcurrieron unos segundos hasta que el CEO recuperó el sentido y le dijo: “Yo quería darte un saludo con el codo". Rápidamente ella se distanció y con vergüenza murmuró: "bien, bien. Sí, eso tiene mucho más sentido. Luego continuamos con la entrevista”. La publicación en Reddit se viralizó en tan solo minutos.

Tipsy Traveler actualizó su publicación y contó que a pesar del incómodo momento, fue invitada a una segunda ronda de entrevistas.

*Con información de ElComercio

TE PUEDE INTERESAR:

La ruta para manejar la pandemia en Guatemala durante 2021

LEE ADEMÁS: