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Noruega consiguió este martes, en el tiempo añadido, el último billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, al imponerse 3-2 en casa de Dinamarca y quedarse con el segundo puesto del Grupo 4.

Erling Haaland transformó un penalti —su segundo gol de la noche— en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0. El conjunto danés se adelantó en el marcador desde muy temprano, con los goles de Rasmus Hojlund, al 11, y de Hojbjerg, al 14.

El 9 del Manchester City había anotado el descuento al 31, pero el VAR anuló el gol por una mano del ariete. Pero siete minutos después, Erling sumó el 2-1 con uno de los goles más fáciles de su carrera, luego de un error del portero que le dejó en bandeja el gol tras un pase de Odegaard.

Fue el propio Odegaard, figura del Arsenal, que apuntó el 2-2 al 83. Y cuando todo parecía que Dinamarca se quedaba con el segundo lugar, un penal marcado al 90+3 fue la salvación de los noruegos.

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El mismo Haaland cerró la noche histórica con su doblete y así poner a Noruega entre las mejores ocho selecciones del torneo.

El primer puesto del grupo se quedó en manos de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, retirado de la selección lusa.

Los hombres dirigidos por Jorge Jesus se impusieron 3-2 en Gales, gracias a los goles de Bruno Fernandes (1-0, 11'), Pedro Neto (2-2, 43') y Carlos Forbs (3-2, 58').

Los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, se conocerán en el sorteo que tendrá lugar el viernes.

*Con información de AFP