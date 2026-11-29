El Ministerio de Gobernación informó sobre la destitución de 144 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
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"El uniforme confiere autoridad para servir a la población y quien se aparta de ese propósito no tiene cabida en la institución", dijo Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, sin detallar los hechos que causaron su baja.
Entre los cuales están:
- 5 comisarios
- 2 subcomisarios
- 20 oficiales
- 3 inspectores
- 10 subinspectores
- 104 agentes policiales
Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los agentes removidos.
Pero, en memoria de los agentes que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y en reconocimiento a quienes diariamente sirven con vocación e integridad, Villeda reafirmó su compromiso de velar por la integridad y el prestigio de PNC.