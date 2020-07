Reo se escapa de clínica por temor a contagiarse de Covid-19

Un recluso salió de la cárcel bajo custodia de guardias del Sistema Penitenciario, para que le realizaran unos chequeos médicos en una clínica de Esquipulas, Chiquimula, este sábado.

Jaime Giovanni Alvarado Díaz, de 38 años, estaba esperando su turno, cuando escuchó que un paciente había dado positivo a Covid-19, y en cuanto pudo, se dio a la fuga.

Sin embargo, apareció este domingo. Alvarado Díaz asegura que se entregó voluntariamente a los agentes de la Policía Nacional Civil de la localidad.

"Yo no me escapé por huir de la justicia, yo me escapé porque en ese establecimiento dio positivo de coronavirus una persona y a mí no me informaron. Yo me enteré por una llamada que hicieron. A mí me dio pánico y me salí, pero no fue por evadir la justicia", se justifica.

Mira aquí el video:

El reo indica que tiene varias enfermedades: diabetes tipo II, nervio ciático y anemia, por eso corre un riesgo mayor si se contagia de Covid-19. "Yo no estoy evadiendo a la justicia, yo estoy evadiendo esa enfermedad", manifestó.

Alvarado permanece detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

*Con información de Esquipulas Noticias

TE PUEDE INTERESAR:

Estos son los 5 países menos preparados para la pandemia

LEE ADEMÁS: