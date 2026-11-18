El cambio en el tránsito debido a trabajos en La Joya, está provocado complicaciones en la circulación de vehículos.
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Durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, las autoridades de tránsito reportaron afectaciones en la conexión de la colonia Santa Fe en Avenida Hincapié debido a congestionamiento vehicular.
Largas filas de automóviles se reportan debido a que no se habilitó el carril exprés o reversible en esta área debido a trabajos en La Joya, Boca del Monte.
Ante estas circunstancias autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala y Villa Canales realizan coordinaciones para atender novedades viales o hechos que afecten los carriles.
Se recomienda transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que regulan el paso vehicular.